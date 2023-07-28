Украинская армия обстреляла Киевский район Донецка из РСЗО
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.
Сообщается, что украинские войска вели обстрел с позиций, которые находятся в населённом пункте Яснобродовка.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — RT.) по направлению: 13.00 — населённый пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО», — пишет представительство.
Также с 12:15 по 12:35 подразделения ВСУ обстреляли этот же район Донецка 11 снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.
Ранее стало известно, что в одесском Доме профсоюзов произошёл взрыв, в результате которого погиб один человек.