Украинская армия обстреляла Киевский район Донецка из РСЗО

Украинские военные выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня по Киевскому району Донецк.

Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.

Сообщается, что украинские войска вели обстрел с позиций, которые находятся в населённом пункте Яснобродовка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — RT.) по направлению: 13.00 — населённый пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО», — пишет представительство.

Также с 12:15 по 12:35 подразделения ВСУ обстреляли этот же район Донецка 11 снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что в одесском Доме профсоюзов произошёл взрыв, в результате которого погиб один человек.