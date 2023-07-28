В одесском Доме профсоюзов прогремел взрыв

Один человек погиб при взрыве, который произошёл в Доме профсоюзов в Одессе.

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

Такое заявление сделало областное управление полиции, пишет ТАСС. По предварительным данным, взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой. «Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов. В результате погиб человек», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Украинские войска ударили по населённому пункту Токмак Запорожской области.