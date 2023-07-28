В одесском Доме профсоюзов прогремел взрыв
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Такое заявление сделало областное управление полиции, пишет ТАСС.
По предварительным данным, взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой.
«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов. В результате погиб человек», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Украинские войска ударили по населённому пункту Токмак Запорожской области.