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В одесском Доме профсоюзов прогремел взрыв

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Один человек погиб при взрыве, который произошёл в Доме профсоюзов в Одессе.
В одесском Доме профсоюзов прогремел взрыв
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Такое заявление сделало областное управление полиции, пишет ТАСС.

По предварительным данным, взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой.

«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов. В результате погиб человек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Украинские войска ударили по населённому пункту Токмак Запорожской области.

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