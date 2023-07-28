Балицкий: один человек погиб при ударе ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли населённый пункт Токмак кассетными боеприпасами, в результате чего погибла мирная жительница.

«Вчера противник нанёс три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», — написал он в Telegram.

Отмечается, что ещё один местный житель получил ранения и был госпитализирован.

По словам врио губернатора, вторая ракета украинцев была сбита системой ПВО, а третий украинский снаряд не разорвался. Балицкий добавил, что сапёры уже занялись уничтожением снаряда.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.