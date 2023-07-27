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Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно.
Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно
  • РИА Новости

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлёва Ростислава Игоревича — военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в указе главы государства.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

Прощание с погибшим пройдёт 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге.

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении Журавлёва медалью «Доблесть и отвага» посмертно.

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