Президент России Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва орденом Мужества посмертно.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлёва Ростислава Игоревича — военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в указе главы государства.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

Прощание с погибшим пройдёт 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге.

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении Журавлёва медалью «Доблесть и отвага» посмертно.