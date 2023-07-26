Прощание с военкором Журавлёвым пройдёт 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге
- РИА Новости
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Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».
Уточняется, что место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих проститься с журналистом.
«В 11:00 (09:00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27», — сказали в пресс-службе.
Изначально ожидалось, что церемония пройдёт в Доме журналистов в Екатеринбурге.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.