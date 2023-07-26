Прощание с военкором Журавлёвым пройдёт 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге

Прощание с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлёвым пройдёт 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

Уточняется, что место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих проститься с журналистом.

«В 11:00 (09:00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27», — сказали в пресс-службе.

Изначально ожидалось, что церемония пройдёт в Доме журналистов в Екатеринбурге.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.