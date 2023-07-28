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Власти Молдавии заявили о желании получить €70 млн для закупки газа от ЕБРР и Норвегии

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Молдавия хочет получить грант от Норвегии на сумму €35 млн и кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в таком же размере для закупки газа.
Власти Молдавии заявили о желании получить €70 млн для закупки газа от ЕБРР и Норвегии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента Молдавии.

Отмечается, что таким образом Кишинёв получит дополнительную финансовую помощь, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

«Правительство Норвегии предложит Молдавии через ЕБРР грант в размере €35 млн. В то же время Молдавия получит доступ к кредиту в размере €35 млн, предоставленному Европейским банком реконструкции и развития», — сообщило агентство.

Ранее стало известно, что молдавские власти готовы активизировать диалог и практическое сотрудничество с НАТО.

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