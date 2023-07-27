Военная хроника сообщила о вероятном поражении цеха по ремонту техники на «Запорожстали»

На «Запорожстали», по предварительным данным, поражён цех по ремонту бронетехники, сообщает Военная хроника.

«По данным Военной хроники, ремонтный завод был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь», — говорится в сообщении.

Предположительно, танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского направлений.

Перед этим стало известно о взрывах в Запорожье, подконтрольном Киеву.

По данным украинских мониторинговых каналов, по позициям ВСУ, предположительно, нанесён удар ОТРК «Искандер-М», сразу после этого в Запорожской области были замечены дроны «Герань-2», писала Военная хроника.