Военная хроника сообщила о вероятном поражении цеха по ремонту техники на «Запорожстали»
- РИА Новости
«По данным Военной хроники, ремонтный завод был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь», — говорится в сообщении.
Предположительно, танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского направлений.
Перед этим стало известно о взрывах в Запорожье, подконтрольном Киеву.
По данным украинских мониторинговых каналов, по позициям ВСУ, предположительно, нанесён удар ОТРК «Искандер-М», сразу после этого в Запорожской области были замечены дроны «Герань-2», писала Военная хроника.