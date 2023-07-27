Узнать больше

Военная хроника: в Запорожской области элитные бойцы ВСУ попали в засаду спецназа России

Короткая ссылка
В Запорожской области уничтожены бойцы элитного подразделения ВСУ «Волчья стая» 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ (бывший «Азов»*), сообщает Военная хроника. По имеющимся данным, боевики попали в засаду российского спецназа при отступлении в районе Работина.
Военная хроника: в Запорожской области элитные бойцы ВСУ попали в засаду спецназа России
  • AP

«Судя по всему, штурмовой батальон был задействован во время десятичасового наступления ВСУ 26 июля. По предварительным данным, Т-72М1 был уничтожен расчётом ПТРК, после чего экипаж машины был брошен, а основные силы ВСУ отступили», — говорится в сообщении.

Подразделение ВСУ, предположительно, из-за больших потерь и замедления наступления было переброшено в Запорожскую область из Херсонской области и с Артёмовского направления.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные в течение прошедших суток отразили атаку армии Украины в направлении села Работино в Запорожской области.

ВСУ потеряли там два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить