Военная хроника: в Запорожской области элитные бойцы ВСУ попали в засаду спецназа России
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«Судя по всему, штурмовой батальон был задействован во время десятичасового наступления ВСУ 26 июля. По предварительным данным, Т-72М1 был уничтожен расчётом ПТРК, после чего экипаж машины был брошен, а основные силы ВСУ отступили», — говорится в сообщении.
Подразделение ВСУ, предположительно, из-за больших потерь и замедления наступления было переброшено в Запорожскую область из Херсонской области и с Артёмовского направления.
Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные в течение прошедших суток отразили атаку армии Украины в направлении села Работино в Запорожской области.
ВСУ потеряли там два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.