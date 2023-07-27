Военная хроника: в Запорожской области элитные бойцы ВСУ попали в засаду спецназа России

В Запорожской области уничтожены бойцы элитного подразделения ВСУ «Волчья стая» 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ (бывший «Азов»*), сообщает Военная хроника. По имеющимся данным, боевики попали в засаду российского спецназа при отступлении в районе Работина.

«Судя по всему, штурмовой батальон был задействован во время десятичасового наступления ВСУ 26 июля. По предварительным данным, Т-72М1 был уничтожен расчётом ПТРК, после чего экипаж машины был брошен, а основные силы ВСУ отступили», — говорится в сообщении.

Подразделение ВСУ, предположительно, из-за больших потерь и замедления наступления было переброшено в Запорожскую область из Херсонской области и с Артёмовского направления.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные в течение прошедших суток отразили атаку армии Украины в направлении села Работино в Запорожской области.

ВСУ потеряли там два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.