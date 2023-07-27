Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Украинские войска предприняли неудачную попытку прорвать оборону в Запорожской области.

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки», — написал Балицкий в Telegram.

Он отметил, что российские подразделения отразили попытки наступления, украинские военные отступили.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих.