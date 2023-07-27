Кадыров: с начала СВО из Чечни в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что с начала специальной военной операции из Чечни в зону боевых действий направлено свыше 28 тыс. бойцов.

«С начала спецоперации из Чеченской Республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тыс. бойцов, в том числе более 13 тыс. добровольцев. Свыше 7 тыс. бойцов на данный момент находится на передовых позициях», — написал он в Telegram.

Также Кадыров отметил, что ключевую роль в подготовке добровольцев и военнослужащих играет Российский университет спецназа.

По его словам, под руководством Байбетара Вайханова инструкторы РУС провели колоссальную работу.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что 16 регионов лучше всего справились с планом по набору на контрактную службу.

По данным Минобороны России, это Москва и Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская области и Еврейская автономная область.