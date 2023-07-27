Боец Путник рассказал об уничтожении четырёх танков ВСУ при штурме Попасной
- РИА Новости
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Военнослужащий отметил, что расстояние до украинских сил составляло 800 м.
«Единственное, что мне сыграло на руку, — то, что они меня не видели и, так сказать, элемент неожиданности был на моей стороне. Мы продолжаем вести разведку — и тут я замечаю, как танк едет на меня, то есть по фронту. Вот прямо в моём направлении по рельефу местности», — рассказал он.
Боец Путник был награждён орденом Мужества.
Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих.