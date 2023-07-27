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Боец Путник рассказал об уничтожении четырёх танков ВСУ при штурме Попасной

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Боец с позывным Путник рассказал военкору RT Владу Андрице, как при штурме Попасной уничтожил четыре танка ВСУ.
Боец Путник рассказал об уничтожении четырёх танков ВСУ при штурме Попасной
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Военнослужащий отметил, что расстояние до украинских сил составляло 800 м.

«Единственное, что мне сыграло на руку, — то, что они меня не видели и, так сказать, элемент неожиданности был на моей стороне. Мы продолжаем вести разведку — и тут я замечаю, как танк едет на меня, то есть по фронту. Вот прямо в моём направлении по рельефу местности», — рассказал он.

Боец Путник был награждён орденом Мужества.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих.

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