Боец с позывным Путник рассказал военкору RT Владу Андрице, как при штурме Попасной уничтожил четыре танка ВСУ.

Военнослужащий отметил, что расстояние до украинских сил составляло 800 м.

«Единственное, что мне сыграло на руку, — то, что они меня не видели и, так сказать, элемент неожиданности был на моей стороне. Мы продолжаем вести разведку — и тут я замечаю, как танк едет на меня, то есть по фронту. Вот прямо в моём направлении по рельефу местности», — рассказал он.

Боец Путник был награждён орденом Мужества.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих.