Володин: никакие поставки западного оружия Киеву не изменят исход спецоперации на Украине

Любое новое оружие, которое Запад решит направить Киеву, не сможет повлиять на исход спецоперации.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить (президенту Украины Владимиру. — RT) Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», — написал Володин в Telegram.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обучение украинских лётчиков пилотированию F-16 начнётся в скором времени.