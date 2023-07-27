Володин: никакие поставки западного оружия Киеву не изменят исход спецоперации на Украине
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Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить (президенту Украины Владимиру. — RT) Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», — написал Володин в Telegram.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обучение украинских лётчиков пилотированию F-16 начнётся в скором времени.