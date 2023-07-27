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Украинские войска за сутки 98 раз обстреливали населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 98 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 399 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке.

Отмечается, что в результате обстрелов получила ранения женщина в Куйбышевском районе Донецка.

Также сообщается о повреждении 14 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ВС Украины обстреляли Новое в Токмакском районе Запорожской области.

Также ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.

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