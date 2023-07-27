Украинские войска за сутки 98 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке.
Отмечается, что в результате обстрелов получила ранения женщина в Куйбышевском районе Донецка.
Также сообщается о повреждении 14 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее ВС Украины обстреляли Новое в Токмакском районе Запорожской области.
Также ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.