Украинские войска за сутки 98 раз обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 98 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 399 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке.

Отмечается, что в результате обстрелов получила ранения женщина в Куйбышевском районе Донецка.

Также сообщается о повреждении 14 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ВС Украины обстреляли Новое в Токмакском районе Запорожской области.

Также ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.