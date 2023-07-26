МИД России: Кишинёв своим решением о российских дипломатах ударил по гражданам Молдавии

Россия расценивает решение Молдавии радикально сократить численность российского посольства как очередной недружественный шаг, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Этому решению предшествовала развязанная Кишинёвом масштабная антироссийская кампания, напомнила дипломат. Власти Молдавии голословно обвинили посольство России во «вмешательстве» во внутренние дела республики и «шпионской деятельности».

«Расцениваем это как очередной недружественный шаг руководства Молдавии, направленный на разрушение российско-молдавских отношений», — сказала Захарова.

Этот шаг ударит прежде всего по молдавским гражданам, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг, подчеркнул МИД.

«Недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа», — заявило ведомство.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.