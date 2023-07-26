МИД России: Кишинёв своим решением о российских дипломатах ударил по гражданам Молдавии
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Этому решению предшествовала развязанная Кишинёвом масштабная антироссийская кампания, напомнила дипломат. Власти Молдавии голословно обвинили посольство России во «вмешательстве» во внутренние дела республики и «шпионской деятельности».
«Расцениваем это как очередной недружественный шаг руководства Молдавии, направленный на разрушение российско-молдавских отношений», — сказала Захарова.
Этот шаг ударит прежде всего по молдавским гражданам, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг, подчеркнул МИД.
«Недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа», — заявило ведомство.
Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.
В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.