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Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Также тревога звучит в Одесской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Об этом сообщают украинские СМИ, а также областные власти в своих Telegram-каналах.

Ранее Военная хроника сообщила о пусках ракет из Каспийского моря.

Полный залп с 12 бомбардировщиков Ту-95МС может насчитывать 72 ракеты.

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