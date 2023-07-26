Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Также тревога звучит в Одесской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
- AFP
- © Genya SAVILOV
Об этом сообщают украинские СМИ, а также областные власти в своих Telegram-каналах.
Ранее Военная хроника сообщила о пусках ракет из Каспийского моря.
Полный залп с 12 бомбардировщиков Ту-95МС может насчитывать 72 ракеты.
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