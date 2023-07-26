Военная хроника заявила о пусках ракет из Каспийского моря

Военная хроника сообщает о пусках ракет из Каспийского моря.

«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно, запустили крылатые ракеты по целям на Украине. Полный залп с 12 бортов может насчитывать 72 ракеты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подлётное время ракет Х-101 до территории Украины с учётом рубежа пуска составляет примерно 2,5 часа, в случае применения крылатых ракет Х-555 подлётное время составит около двух часов.

Военная хроника ранее сообщила, что российские войска отбили десятичасовое наступление ВСУ на Работино в Запорожской области.