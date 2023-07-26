Узнать больше

Военная хроника заявила о пусках ракет из Каспийского моря

Короткая ссылка
Военная хроника сообщает о пусках ракет из Каспийского моря.
Военная хроника заявила о пусках ракет из Каспийского моря
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно, запустили крылатые ракеты по целям на Украине. Полный залп с 12 бортов может насчитывать 72 ракеты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подлётное время ракет Х-101 до территории Украины с учётом рубежа пуска составляет примерно 2,5 часа, в случае применения крылатых ракет Х-555 подлётное время составит около двух часов.

Военная хроника ранее сообщила, что российские войска отбили десятичасовое наступление ВСУ на Работино в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить