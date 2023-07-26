Украинский суд заочно приговорил 18 депутатов Госдумы России к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов Госдумы Российской Федерации к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Против российских политиков заведено дело по статье «посягательство на территориальную целостность Украины», также им вменяют поддержку признания ЛНР и ДНР и ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве с республиками.

«Восемнадцать из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении остальных 73 российских депутатов — обвинительные акты направлены в суд», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее глава СБУ Василий Малюк признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году был совершён под контролем спецслужбы.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Также в декабре того же года депутат Госдумы, певец Денис Майданов назвал истерикой украинских властей решение суда на Украине заочно приговорить его к 15 годам тюрьмы.