Депутат Рады Гончаренко: пограничникам на Украине запретили выпускать чиновников

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил в своём Telegram, что пограничникам на Украине запретили выпускать из страны чиновников и депутатов.

«Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всем пытающимся пересечь границу чиновникам необходимо дожидаться индивидуального решения по их выезду.

«По сути, теперь Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов», — написал Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после скандалов призвал депутатов и чиновников работать на территории страны.