Депутат Рады Гончаренко: пограничникам на Украине запретили выпускать чиновников
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«Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, всем пытающимся пересечь границу чиновникам необходимо дожидаться индивидуального решения по их выезду.
«По сути, теперь Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов», — написал Гончаренко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после скандалов призвал депутатов и чиновников работать на территории страны.