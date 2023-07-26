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Российские войска продвинулись на три километра на Краснолиманском направлении

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В Минобороны России сообщили о продвижении войск на 3 км на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении... продолжены наступательные действия в районе населённого пункта Сергеевка... Продвижение составило до 3 км по фронту и 2 700 м в глубину обороны противника», — заявили в ведомстве.

ВСУ потеряли до 210 человек на Донецком направлении за сутки.

Российские войска уничтожили три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119 производства США.

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