В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли до 210 человек на Донецком направлении за сутки.

«Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим российские войска уничтожили три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119 производства США.

Ранее военнослужащие российской армии нанесли огневое поражение пункту управления 65-й механизированной бригады ВСУ на Запорожском направлении.