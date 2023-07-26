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На Украине возбудили дело о госизмене в отношении оппозиционера Рабиновича

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Генпрокуратура Украины возбудила дело против экс-депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича о госизмене.
На Украине возбудили дело о госизмене в отношении оппозиционера Рабиновича
  • РИА Новости

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины IX созыва от запрещённой в настоящее время политической партии ОПЗЖ сообщено о подозрении в государственной измене», — приводит сообщение ТАСС.

По версии следствия, в период работы народным депутатом Украины Рабинович сделал ряд заявлений, которые якобы «нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности» информационной безопасности страны.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.

Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.

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