Премьер Украины Шмыгаль: кабмин выделил в 2023 году более $1 млрд на производство дронов
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Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
По его словам, сейчас более 40 предприятий по производству дронов подписали контракты с государством. Шмыгаль также заявил, что кабмин ликвидировал таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций для БПЛА. Кроме того, власти подняли долю прибыли производителей беспилотников до 25%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неутешительных результатах проверки украинских военных комиссаров.