Премьер Украины Шмыгаль: кабмин выделил в 2023 году более $1 млрд на производство дронов

Кабинет министров Украины выделил в 2023 году более миллиарда долларов на изготовление беспилотников для нужд ВСУ.

Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, сейчас более 40 предприятий по производству дронов подписали контракты с государством. Шмыгаль также заявил, что кабмин ликвидировал таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций для БПЛА. Кроме того, власти подняли долю прибыли производителей беспилотников до 25%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неутешительных результатах проверки украинских военных комиссаров.