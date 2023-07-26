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Премьер Украины Шмыгаль: кабмин выделил в 2023 году более $1 млрд на производство дронов

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Кабинет министров Украины выделил в 2023 году более миллиарда долларов на изготовление беспилотников для нужд ВСУ.
Премьер Украины Шмыгаль: кабмин выделил в 2023 году более $1 млрд на производство дронов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, сейчас более 40 предприятий по производству дронов подписали контракты с государством. Шмыгаль также заявил, что кабмин ликвидировал таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций для БПЛА. Кроме того, власти подняли долю прибыли производителей беспилотников до 25%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неутешительных результатах проверки украинских военных комиссаров.  

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