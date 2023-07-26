СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра

ВС Украины обстреляли Донецк и населённый пункт Петровское в ДНР.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 — населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район). Выпущено три снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что крыша спорткомплекса «Олимпийский» в центре города загорелась после обстрела со стороны ВСУ.