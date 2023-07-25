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В результате обстрела ВСУ в центре Донецка загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский»

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Крыша спорткомплекса «Олимпийский» в центре Донецка загорелась после обстрела со стороны ВСУ.
В результате обстрела ВСУ в центре Донецка загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский»
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК «Олимпийский», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы в центре Донецка.

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