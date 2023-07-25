В результате обстрела ВСУ в центре Донецка загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский»

Крыша спорткомплекса «Олимпийский» в центре Донецка загорелась после обстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК «Олимпийский», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы в центре Донецка.