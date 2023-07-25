ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы в центре Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По информации очевидцев, прилёты возле больницы (имени. — RT) Вишневского, попадание снаряда — в квартиру дома. В многоквартирном доме на ул. Розы Люксембург повреждено остекление», — написал он в Telegram.
Кроме того, при обстреле рядом с больницей был посечён осколками автобус, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку.