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ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы в центре Донецка

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Многоквартирный дом и Центральная городская клиническая больница №1 в центре Донецка подверглись обстрелу со стороны ВСУ.
ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы в центре Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По информации очевидцев, прилёты возле больницы (имени. — RT) Вишневского, попадание снаряда — в квартиру дома. В многоквартирном доме на ул. Розы Люксембург повреждено остекление», — написал он в Telegram.

Кроме того, при обстреле рядом с больницей был посечён осколками автобус, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку.

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