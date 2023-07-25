ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы в центре Донецка

Многоквартирный дом и Центральная городская клиническая больница №1 в центре Донецка подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По информации очевидцев, прилёты возле больницы (имени. — RT) Вишневского, попадание снаряда — в квартиру дома. В многоквартирном доме на ул. Розы Люксембург повреждено остекление», — написал он в Telegram.

Кроме того, при обстреле рядом с больницей был посечён осколками автобус, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку.