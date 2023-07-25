Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы); выпущено четыре ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы России уничтожили две лодки и девять военных ВСУ во время попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский.