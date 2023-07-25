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В Запорожской области сообщили о «затишье перед бурей» на линии фронта

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На передовой в Запорожской области установилось относительное «затишье перед бурей», заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В Запорожской области сообщили о «затишье перед бурей» на линии фронта
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведёт передислокацию своих войск», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, на Пологовском направлении в окрестностях села Дорожнянка стало «горячо», на Ореховском и Васильевском — достаточно спокойно. Собеседник агентства предположил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления.

Ранее Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что бойцы украинской армии сейчас не предпринимают интенсивных действий в Запорожской области, однако подвозят новые резервы.

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