В Запорожской области сообщили о «затишье перед бурей» на линии фронта

На передовой в Запорожской области установилось относительное «затишье перед бурей», заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведёт передислокацию своих войск», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, на Пологовском направлении в окрестностях села Дорожнянка стало «горячо», на Ореховском и Васильевском — достаточно спокойно. Собеседник агентства предположил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления.

Ранее Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что бойцы украинской армии сейчас не предпринимают интенсивных действий в Запорожской области, однако подвозят новые резервы.