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Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка 

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Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка на Краснолиманском направлении.
Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка 
  • РИА Новости

Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова.

Общее продвижение российских войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков украинской армии.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили две лодки и девять военных ВСУ во время попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский.

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