Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка на Краснолиманском направлении.

Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова.

Общее продвижение российских войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков украинской армии.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили две лодки и девять военных ВСУ во время попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский.