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Политолог назвал фантазиями планы Украины стать «оружейным арсеналом свободного мира»

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Полина Полетаева
Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление киевских властей о планах сделать Украину «оружейным арсеналом свободного мира».
Политолог назвал фантазиями планы Украины стать «оружейным арсеналом свободного мира»
  • AP
  • © Roman Chop

«Это, конечно, фантазии. Потому что вопрос не в том, чтобы стать главным лидером по производству вооружения в Европе, а в том, сможет ли Украина к тому времени сохраниться как государство. Потому что вряд ли можно предположить, что в условии СВО она не только сохранится как государство, но ещё и будет лидером по производству вооружения», — считает Блохин.

Он добавил, что Украина стала полигоном для испытания вооружения западных и транснациональных военных компаний.

«Украина как раз стала лидером в этой сфере именно в качестве полигона. А что касается производства оружия — это мечта, которая не факт, что сбудется», — добавил политолог.

Собеседник RT также предположил, что подобным заявлением Киев даёт сигнал западным странам, пытаясь подвигнуть их инвестировать и вкладывать в Украину больше средств.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин заявил, что Украина намерена стать крупнейшим производителем оружия в Европе.

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