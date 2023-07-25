Пушилин: российские войска улучшили позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях

Бойцы российской армии на Краснолиманском и Авдеевском направлениях улучшили свои позиции.

Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что ситуация на всей линии соприкосновения остаётся сложной, но контролируемой.

По словам Пушилина, линия не изменяется в какую-либо сторону, идёт позиционное противостояние.

«На нескольких направлениях в результате отражённых атак противника наши подразделения улучшают свои позиции. Это можно говорить об Авдеевском направлении, о Краснолиманском направлении», — рассказал Пушилин.

Ранее он заявил, что российские военные вывели из строя примерно 30% поставленного на Украину оружия западного образца.