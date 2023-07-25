Пушилин: российские войска улучшили позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что ситуация на всей линии соприкосновения остаётся сложной, но контролируемой.
По словам Пушилина, линия не изменяется в какую-либо сторону, идёт позиционное противостояние.
«На нескольких направлениях в результате отражённых атак противника наши подразделения улучшают свои позиции. Это можно говорить об Авдеевском направлении, о Краснолиманском направлении», — рассказал Пушилин.
Ранее он заявил, что российские военные вывели из строя примерно 30% поставленного на Украину оружия западного образца.