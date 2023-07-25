Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что уничтожено примерно 30% поставленного на Украину западного оружия.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%», — заявил Пушилин.

Он добавил, что Запад продолжает поставки вооружений Киеву, хотя «уже, наверное, не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением».

12 июля Пушилин сообщил о продолжающихся боях на северо-западе от села Клещеевка под Артёмовском, отметив успехи российских сил.