Командир морпехов с позывным Струна впервые раскрыл своё лицо

Герой спецоперации на Украине, командир российских морпехов с позывным Струна в интервью RT впервые раскрыл своё лицо.

«Зовут меня Влад. Родом я из Кирова, Вятский край. В юности принял решение, что буду военным. Крылатая пехота, она везде всегда впереди, соответственно, выбор у меня упал именно на ВДВ», — отметил он.

Военный сообщил, что воспитание ему дали дедушка с бабушкой. Его дедушка был военным, поэтому его воспитывали соответствующе.

«Окончил обучение в 2020 году. Потом попал в подразделение морской пехоты Черноморского флота», — уточнил он.

Струна рассказал, что в зоне спецоперации выполнял задачи с первого дня, занимал должность командира взвода десантно-штурмового подразделения морской пехоты.

Он участвовал в освобождении территории ДНР, в том числе города Мариуполя. Струна за это получил звание Героя России.

Работу командира морпехов, который носил с собой красный рюкзак, показывал в своих репортажах военкор RT Андрей Филатов.

Струна ранее никогда не показывал лица, всегда был в маске и не считал себя героем. Впервые он открыто рассказывает о себе в интервью RT в рамках совместного с программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи спецпроекта «Твой Герой».

Командир выразил благодарность всем, кто помогал ему после полученного им ранения: сослуживцам, близким, друзьям, товарищам, волонтёрам.

RT с самого начала спецоперации много рассказывал о солдатах, которые отправились на передовую, чтобы защитить свою страну. Струна, Рокот, Корса и другие стали настоящими символами СВО. О героях специальной военной операции — в материале RT.