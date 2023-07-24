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Рогов заявил, что ВС России подавляют попытки наступления ВСУ в районе села Дорожнянка

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Украинские войска активизировали боевые действия в районе села Дорожнянка в Запорожской области.
Рогов заявил, что ВС России подавляют попытки наступления ВСУ в районе села Дорожнянка
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На фронте впервые за последнее время снова горячо в районе Дорожнянки — это пологовское направление. Идут обстрелы из тяжёлой артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников, задействованы снайперы, были попытки выдвижения спецгрупп», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, боевые действия продолжаются на протяжении суток.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что бойцы украинской армии сейчас не предпринимают интенсивных действий в Запорожской области, однако подвозят новые резервы.

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