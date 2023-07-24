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Медведев заявил, что ВСУ чаще выбирают гражданские цели для ударов из-за провала атаки

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Украинские войска всё чаще выбирают гражданские цели для ударов, так как не удаётся достичь успеха в контрнаступлении, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что ВСУ чаще выбирают гражданские цели для ударов из-за провала атаки
  • РИА Новости

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления... Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются», — написал политик в Telegram.

Он добавил, что украинские войска всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов и к этому надо быть готовым всем.

Медведев рекомендовал ВС России выбирать нестандартные цели для более весомого эффекта.

Ранее на Украине сообщали о мощных взрывах в городе Измаиле Одесской области.

По данным Военной хроники, часть прилётов БПЛА пришлась на логистическую зону Одесского порта.

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