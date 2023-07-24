Медведев заявил, что ВСУ чаще выбирают гражданские цели для ударов из-за провала атаки
- РИА Новости
«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления... Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются», — написал политик в Telegram.
Он добавил, что украинские войска всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов и к этому надо быть готовым всем.
Медведев рекомендовал ВС России выбирать нестандартные цели для более весомого эффекта.
Ранее на Украине сообщали о мощных взрывах в городе Измаиле Одесской области.
По данным Военной хроники, часть прилётов БПЛА пришлась на логистическую зону Одесского порта.