Медведев заявил, что ВСУ чаще выбирают гражданские цели для ударов из-за провала атаки

Украинские войска всё чаще выбирают гражданские цели для ударов, так как не удаётся достичь успеха в контрнаступлении, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления... Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются», — написал политик в Telegram.

Он добавил, что украинские войска всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов и к этому надо быть готовым всем.

Медведев рекомендовал ВС России выбирать нестандартные цели для более весомого эффекта.

Ранее на Украине сообщали о мощных взрывах в городе Измаиле Одесской области.

По данным Военной хроники, часть прилётов БПЛА пришлась на логистическую зону Одесского порта.