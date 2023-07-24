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Военная хроника: часть прилётов БПЛА пришлась на логистическую зону Одесского порта

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Часть прилётов беспилотников пришлась на логистическую зону Одесского порта.
Военная хроника: часть прилётов БПЛА пришлась на логистическую зону Одесского порта
  • РИА Новости

Об этом пишет Военная хроника.

По данным местных жителей, было зафиксировано не менее шести беспилотников, пять из которых поразили цели. 

«Предположительно, часть прилётов пришлась на логистическую зону Одесского порта, расположенную за зерновыми терминалами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после попаданий были слышны звуки детонации.

Ранее на Украине сообщали о мощных взрывах в городе Измаиле Одесской области.

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