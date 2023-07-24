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Балицкий: ВСУ не предпринимают активных действий на Запорожском направлении

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Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
Балицкий: ВСУ не предпринимают активных действий на Запорожском направлении
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери», — написал он в Telegram.

Он отметил, что за сутки ВСУ совершили 57 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек.

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