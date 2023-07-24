ВСУ за сутки 55 раз обстреливали ДНР
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке и Старомихайловке.
В результате обстрелов были повреждены шесть жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее мирный житель погиб в результате обстрела украинцами Макеевки в ДНР.
Также сообщалось, что два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ.