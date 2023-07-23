Узнать больше

Военная хроника сообщает о летящих в Сумской области российских беспилотниках

Короткая ссылка
Военная хроника сообщает, что группа российских беспилотных аппаратов в настоящий момент летит в Сумской области.

«По данным украинских мониторинговых каналов, «Герань-2» летят двумя группами. Первая, предположительно, идёт в район аэродрома Конотопа. Там расположен комплекс зданий и склады 551-й отдельной радиолокационной роты ВСУ и другие объекты», — указывает Военная хроника.

Отмечается, что другая часть БПЛА, предположительно, направляется в Сумы.

«В черте города расположено несколько военных объектов, включая базу 27-й реактивной артиллерийской бригады», — уточняется в материале.

Ранее Военная хроника сообщала об ударе по объектам ВСУ в районе Берислава и Купянска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить