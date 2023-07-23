Военная хроника сообщает о летящих в Сумской области российских беспилотниках

Военная хроника сообщает, что группа российских беспилотных аппаратов в настоящий момент летит в Сумской области.

«По данным украинских мониторинговых каналов, «Герань-2» летят двумя группами. Первая, предположительно, идёт в район аэродрома Конотопа. Там расположен комплекс зданий и склады 551-й отдельной радиолокационной роты ВСУ и другие объекты», — указывает Военная хроника.

Отмечается, что другая часть БПЛА, предположительно, направляется в Сумы.

«В черте города расположено несколько военных объектов, включая базу 27-й реактивной артиллерийской бригады», — уточняется в материале.

Ранее Военная хроника сообщала об ударе по объектам ВСУ в районе Берислава и Купянска.