Военная хроника сообщает об ударе по объектам ВСУ в районе Берислава

Военная хроника сообщает, что российские войска наносят мощнейшие удары по объектам ВСУ в районе Берислава.

«Предположительно, как и в Купянске, под ударом позиции и склады нескольких подразделений ВСУ: 126-й отдельной бригады территориальной обороны и 246-го отдельного батальона территориальной обороны», — указывает Военная хроника.

Также сообщается о серии прилётов ФАБ-250 и УПАБ-500 по ангарам на западе Берислава.

«Предположительно, там находилась техника и боеприпасы 406-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в материале.

Ранее Военная хроника сообщала об ударах по объектам ВСУ в районе Купянска.