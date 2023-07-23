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Военная хроника: 23 июля система воздушной тревоги Украины дала сбой

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Военная хроника заявила, что во время ударов России по военным объектам Украины в Одессе и Николаеве украинская система воздушной тревоги дала сбой и не сработала.
Военная хроника: 23 июля система воздушной тревоги Украины дала сбой
  • AP

«Перед вчерашними ударами по Одессе и Николаеву система противовоздушной обороны ВСУ дала сбой и не включила воздушную тревогу. По данным Военной хроники, тревогу при «угрозе воздушного нападения» включили вручную после сбоя автоматизированной системы оповещения «Вираж-Планшет», — указывается в материале.

В чём была причина сбоя, пока не сообщается, однако система не принимала данные средств обнаружения примерно 15—20 минут.

«За это время значительная часть крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» уже успела поразить цели. Однако после восстановления работоспособности на большинстве украинских радаров перестали отображаться скоростные цели — сверхзвуковые ракеты П-800 «Оникс», — указывает Военная хроника.

Отмечается, что их перехват, как и уничтожение ракет «Калибр-НК», оказался невозможен из-за перегрузки системы ПВО и проблем с зенитными управляемыми ракетами С-300 под Одессой.

Ранее Военная хроника заявила о совершенствовании работы «Ланцетов» при уничтожении Leopard 2.

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