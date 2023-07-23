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Зеленский заявил, что ВСУ не начинали контрнаступление весной из-за недостатка вооружения

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины не начали контрнаступление весной из-за недостатка вооружения.
Зеленский заявил, что ВСУ не начинали контрнаступление весной из-за недостатка вооружения
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит газета Politico.

По словам украинского лидера, контрнаступление ВСУ должно было начаться весной 2023 года.

«Честно говоря, мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию», — признал Зеленский.

По его словам, откладывание срока начала контрнаступления предоставило России возможность построить несколько рубежей обороны.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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