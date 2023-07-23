Военная хроника: российские добровольцы из бригады «Волки» проходят подготовку в ЛНР

Военная хроника рассказала, что на одном из полигонов в ЛНР активно проходят подготовку новобранцы из добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Волки».

Отмечается, что они прибыли из мест лишения свободы и готовы встать на защиту страны.

«Я надеюсь, не попаду туда, откуда я пришёл. Как бы с чистого листа нам дали такую возможность», — говорит один из добровольцев.

Бойцы бригады противостояли ВСУ в самых горячих точках (Изюм, Балаклея), оказывали поддержку другим подразделениям на Авдеевском направлении и в районе Соледара.

В настоящий момент они работают под Артёмовском, отражают атаки украинских военных, которые пытаются проломить фланги ВС России севернее и южнее города.

Ранее Военная хроника заявила о низком моральном духе ВСУ как минимум на двух направлениях.