Военная хроника заявила, что у украинских военнослужащих низкий моральный дух на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, из-за чего отдельные формирования отказываются подчиняться приказам и вступать в бой.

Отмечается, что на Запорожском (Ореховском и Положском) направлении после больших потерь ВСУ перебрасывают резервы 128-й ОГШБр на передовые позиции в окрестностях населённого пункта Пятихатки, который на 43 км юго-восточнее города Запорожье. Также из-за больших потерь подтягиваются резервы 65-й ОМБр и 108-й бригады теробороны ВСУ.

Во втором эшелоне ВСУ организовали подготовку мобилизованных 108-й отдельной бригады теробороны на полигоне вблизи населённого пункта Верхняя Терса. Также резервы противника и лёгкая техника накапливаются в районе Степногорска и Плавней, в 15 км к северу от Васильевки.

«Как с резервами, так и с действующими частями у ВСУ сложности. Из-за низкого уровня морально-психологического состояния личного состава 33-я ОМБр не смогла ввести в бой три механизированные роты, и такие инциденты отмечаются практически везде», — указывается в заявлении.

При этом на Южно-Донецком направлении ВСУ, судя по всему, планируют повторить неудачное наступление. План предполагает отправку частей 35-й и 36-й бригад морской пехоты в сторону Приютного и Старомайорского, предположительно, в ближайшие несколько суток. Первой волной «мясного штурма» для вскрытия огневых позиций снова планируют запустить бойцов территориальной обороны.

«При этом значительная часть пехоты из мобилизованных, как и в Запорожье, отказывается идти в бой и пытается дезертировать», — указывает Военная хроника.

В населённом пункте Темировка из-за дефицита ПВО и дронов 129-я бригада теробороны, 31-я ОМБр и 37-я ОБрМП активно подтягивают дополнительные БПЛА «Фурия», «Валькирия» и «Лелека-100».

Параллельно ВСУ были выбиты с позиций западнее населённого пункта Старомайорское. После больших потерь наземные войска ВСУ не пытались контратаковать и откатились на исходные.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев показал, как российские десантники вынудили украинских бойцов сдаться, при этом ВСУ пытались помешать им, начав обстрел «своих же».