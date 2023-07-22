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Военная хроника сообщает об ударе ВС России по позициям ВСУ в пригороде Запорожья

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Военная хроника сообщает, что российские войска нанесли мощный удар по позициям украинских военных в пригороде Запорожья.
Военная хроника сообщает об ударе ВС России по позициям ВСУ в пригороде Запорожья
  • РИА Новости

«Сообщают о мощнейшем ударе по Запорожью. Судя по всему, авиабомбы ФАБ-250/500 с модулями планирования и коррекции активно летят сразу по двум направлениям», — отмечается в материале.

Уточняется, что первым направлением являются позиции ВСУ в пригороде города Запорожье, а вторым — резервы украинской армии в районе Орехова.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным, а также как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.

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