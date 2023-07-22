РИА Новости: военкор Журавлёв погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается в материале, обстрел произошёл в районе населённого пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
Также отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и журналист «Известий».
В июне в Мелитополе открыли мурал с изображением погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), он находится на территории Министерства по молодёжной политике Запорожской области.
3 июля командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что командир подразделения Евгений Писаренко, воевавший в Донбассе, погиб.