РИА Новости: военкор Журавлёв погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при обстреле ВСУ в зоне спецоперации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в материале, обстрел произошёл в районе населённого пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Также отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и журналист «Известий».

В июне в Мелитополе открыли мурал с изображением погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), он находится на территории Министерства по молодёжной политике Запорожской области.

3 июля командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что командир подразделения Евгений Писаренко, воевавший в Донбассе, погиб.