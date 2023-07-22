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РИА Новости: военкор Журавлёв погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб при обстреле ВСУ в зоне спецоперации.
РИА Новости: военкор Журавлёв погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в материале, обстрел произошёл в районе населённого пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Также отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и журналист «Известий».

В июне в Мелитополе открыли мурал с изображением погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), он находится на территории Министерства по молодёжной политике Запорожской области.

3 июля командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что командир подразделения Евгений Писаренко, воевавший в Донбассе, погиб.

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