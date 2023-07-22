В Госдуме заявили о попытках Зеленского оправдать свои преступления

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является целью, которая должна быть нейтрализована.

«Зеленский лицемерно называет Крымский мост — сугубо мирный объект — целью, которая несёт войну, чтобы оправдать свои преступления», — заявил депутат.

По его словам, атаки на мост, а также постоянные упоминания о нём — это «возможность для захлебывающегося в неудачном наступлении и не получившего желаемого в рамках саммита НАТО киевского режима достичь хотя бы какого-то пропагандистского эффекта и удовлетворить свои преступные амбиции».

«Это тот случай, когда борьба не на поле боя, а борьба с крупнейшим инфраструктурным объектом и символом воссоединения Крыма с Россией стала для киевского режима настолько маниакальной идеей, что затмила в воспалённом сознании сидящих на Банковой всё остальное», — считает Белик.

Ранее Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.

17 июля НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.

По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.