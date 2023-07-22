Польский генерал Коморницкий: русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление

Польский генерал Леон Коморницкий выразил мнение, что ВС России могут обойти Вооружённые силы Украины с фланга и начать собственное наступление.

В интервью на YouTube-канале Nowa konfederacja он заявил, что российские военные могут зайти во фланг атакующих группировок ВСУ, поэтому фронт должен быть стабилизирован.

Как передаёт слова Коморницкого РИА Новости, ВС России могут начать своё наступление, лишив при этом «ВС Украины возможности вклиниться в оборонительные рубежи».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совбеза России заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.

Отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп заявил, что ВС Украины во время контрнаступления остаётся только вести лобовые атаки на укреплённую оборону российской армии.