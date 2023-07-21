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Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку.

Информация об этом появилась в Telegram-канале  украинского издания «Зеркало недели».

Ткаченко заявил, что такое решение он принял из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время войны». По его словам, частные и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на военную технику.

«Культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — сказал Ткаченко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене Ткаченко.

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