Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку.

Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

Ткаченко заявил, что такое решение он принял из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время войны». По его словам, частные и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на военную технику.

«Культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — сказал Ткаченко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене Ткаченко.