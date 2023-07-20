Зеленский предложил премьеру подумать об увольнении министра культуры Украины Ткаченко
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Как отмечает «СТРАНА.ua», ранее Ткаченко выразил мнение, что выпускать сериалы за государственные деньги во время конфликта — это нормально, а также подтвердил, что на выпуск фильмов и сериалов из госбюджета выделены 400 млн гривен.
В начале июня Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.
Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.