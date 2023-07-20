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Зеленский предложил премьеру подумать об увольнении министра культуры Украины Ткаченко

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы Министерства культуры Александра Ткаченко.
Зеленский предложил премьеру подумать об увольнении министра культуры Украины Ткаченко
  • AP
  • © Petr David Josek

Как отмечает «СТРАНА.ua», ранее Ткаченко выразил мнение, что выпускать сериалы за государственные деньги во время конфликта — это нормально, а также подтвердил, что на выпуск фильмов и сериалов из госбюджета выделены 400 млн гривен.

В начале июня Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.

Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.

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