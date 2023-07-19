ВСУ за сутки 102 раза обстреляли ДНР

ВСУ за прошедшие сутки 102 раза обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке, Старомихайловке, Еленовке, Волновахском районе.

В результате обстрелов погибли два человека в Донецке и Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц.

Также сообщается о повреждении 17 жилых домостроений и шести объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска выпустили 25 снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Также сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ.