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ВСУ за сутки 102 раза обстреляли ДНР

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ВСУ за прошедшие сутки 102 раза обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке, Старомихайловке, Еленовке, Волновахском районе.

В результате обстрелов погибли два человека в Донецке и Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц.

Также сообщается о повреждении 17 жилых домостроений и шести объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска выпустили 25 снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Также сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ.

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